S&P conferma rating Italia a BBB con outlook negativo

S&P Global ratings ha confermato il rating BBB per l'Italia con outlook negativo. E' quanto recita una nota dell'agenzia di rating, che per quest'anno prevede un deficit pari al 6,3% del Pil e il rapporto tra debito pubblico e Pil in aumento al 153% entro la fine del 2020. L'agenzia nota che dietro questo indebitamento ci sono le misure lanciate per attutire l'impatto della pandemia di coronavirus sull'economia che dovrebbero portare a una contrazione del Pil di "appena sotto il 10%".Il rapporto debito pubblico/Pil - nota S&P - dovrebbe scendere dal 153% circa a 140% verso il 2023, quando l'economia dovrebbe essersi ripresa pienamente.L'agenzia inoltre si aspetta che gran parte del debito pubblico emesso quest'anno venga acquistato dalla Bce e che questo consentira' all'Italia di finanziarsi a un tasso pari allo 0,8% quest'anno contro una media di circa il 2,5%.

ROMA – Non è andata malissimo. S&P conferma il rating BBB dell’Italia con outlook negativo. Pur constatando i pesanti effetti del coronavirus sull’economia italiana, S&P mantiene il suo giudizio sul ...

