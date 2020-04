Meteo weekend 25 aprile parte col sole | poi peggiora con temporali

Leggi su meteogiornale

(Di venerdì 24 aprile 2020) Si è ormai pressoché esaurita l'azione del vortice ciclonico mediterraneo, che imperversava sull'Italia con ultimi strascichi perturbati giovedì. L'alta pressione, già presente da giorni sui settori occidentali europei, è tornata ad impossessarsi del bacino centro-occidentale del Mediterraneo. Sarà un avvio didecisamenteggiato e con temperature in salita fino a valori di 23-25 gradi in Val Padana. Qualche annuvolamento temporaneo si svilupperà solo a ridosso dei rilievi, specie alpini, mentre stratificazioni raggiungeranno la Sardegna. Quest'anticiclone non sarà però così solido, messo alle corde sull'Europa Centro-Orientale dal parziale affondo di una saccatura fredda scandinava. Nel complesso, l'alta pressione mostrerà i primi segnali di difficoltà anche in sede ...