Futuro dei giovani Un macigno le crisi (Di venerdì 24 aprile 2020) Ne usciremo migliori. È una delle affermazioni che hanno accompagnato queste settimane tragiche sotto il tallone del coronavirus, insieme all’auspicio «Andrà tutto bene». A leggere certe cronache non si direbbe che l’umanità cambierà in meglio dopo la pandemia: a Lucca un’infermiera che lavora a contatto con i contagiati ha trovato nella sua buca delle lettere un foglio con il messaggio «Grazie per il Covid che tutti i giorni ci porti in condominio. Ricordati che ci sono anziani e bambini, grazie». E non è un caso isolato di insofferenza verso medici o infermieri. Ce ne sono stati altri: eroi finché vi tenete alla larga. Conforta invece la mobilitazione solidale, spontanea o organizzata, che ha dato sostegno a chi lotta contro il Covid-19 negli ospedali, agli ammalati e agli anziani soli in casa. ... Leggi su ecodibergamo Niko Romito : «Il futuro dei ristoranti? Alzare l’asticella»

Facebook sfida Twitch - il futuro dei videogiochi secondo Zuckerberg

Come sarà il futuro dei nostri rapporti sociali? (Di venerdì 24 aprile 2020) Ne usciremo migliori. È una delle affermazioni che hanno accompagnato queste settimane tragiche sotto il tallone del coronavirus, insieme all’auspicio «Andrà tutto bene». A leggere certe cronache non si direbbe che l’umanità cambierà in meglio dopo la pandemia: a Lucca un’infermiera che lavora a contatto con i contagiati ha trovato nella sua buca delle lettere un foglio con il messaggio «Grazie per il Covid che tutti i giorni ci porti in condominio. Ricordati che ci sono anziani e bambini, grazie». E non è un caso isolato di insofferenza verso medici o infermieri. Ce ne sono stati altri: eroi finché vi tenete alla larga. Conforta invece la mobilitazione solidale, spontanea o organizzata, che ha dato sostegno a chi lotta contro il Covid-19 negli ospedali, agli ammalati e agli anziani soli in casa. ...

matteosalvinimi : ??Approvato il MES, una drammatica ipoteca sul futuro dell’Italia e dei nostri figli. Di tutto il resto, come il Rec… - luigidimaio : Basta circo politico. Basta polemiche mentre la gente muore ed è in difficoltà. Non può ridursi tutto a un tifo da… - LegaSalvini : ??++ APPROVATO IL MES, DRAMMATICA IPOTECA SUL FUTURO DELL’ITALIA ++ #Salvini: Approvato il MES, una drammatica ipo… - Semeraro1Angelo : RT @GrandeOrienteit: In piena emergenza #Coronavirus, invece di lavorare per il futuro dell'Italia, il @M5S_Senato ci riprova con la #masso… - EddyBajlo : @luigidimaio Il futuro dei nostri figli? Ma perchè, hanno un futuro? -

Ultime Notizie dalla rete : Futuro dei Futuro dei giovani Un macigno le crisi - L'Editoriale L'Eco di Bergamo Calabria: La questione tirocinanti: Nei nostri confronti soltanto promesse

in poche parole c'è un rimpallo di colpe che nuove seriamente al trovare soluzioni concrete sul futuro dei "Tirocinanti Calabresi". La categoria dei " Tirocinanti" dal Governo centrale è stata esclusa ...

Sulla via di Emmaus rinasce il desiderio di Dio

capaci di togliere il futuro alla loro prospettiva di vita: un venerdì di passione senza la prospettiva della domenica di Pasqua. Che cosa interviene in questa linea retta senza prospettiva, che ...

in poche parole c'è un rimpallo di colpe che nuove seriamente al trovare soluzioni concrete sul futuro dei "Tirocinanti Calabresi". La categoria dei " Tirocinanti" dal Governo centrale è stata esclusa ...capaci di togliere il futuro alla loro prospettiva di vita: un venerdì di passione senza la prospettiva della domenica di Pasqua. Che cosa interviene in questa linea retta senza prospettiva, che ...