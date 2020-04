Fase 2, Codacons: se obbligatorie, mascherine gratis (Di venerdì 24 aprile 2020) (Teleborsa) – Se l’uso delle mascherine diventerà obbligatorio per tutti i cittadini a partire dalla Fase 2, le stesse dovranno essere totalmente gratuite per gli utenti, e dovrà essere lo Stato a farsi carico del loro costo. Ad affermarlo il Codacons, commentando le indiscrezioni secondo cui il nuovo decreto di aprile anti-Coronavirus potrebbe azzerare l’Iva sulle mascherine. “Se si impone l’obbligo delle mascherine a carico della collettività, non basta azzerare l’Iva e lo Stato dovrà garantire la gratuità delle stesse per tutti i cittadini perché, in caso contrario, vi sarebbe un evidente squilibrio a danno dei consumatori – ha spiegato il presidente Carlo Rienzi – Se invece la scelta circa l’uso delle mascherine sarà lasciata ai cittadini, il Governo dovrà necessariamente ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 24 aprile 2020) (Teleborsa) – Se l’uso dellediventerà obbligatorio per tutti i cittadini a partire dalla2, le stesse dovranno essere totalmente gratuite per gli utenti, e dovrà essere lo Stato a farsi carico del loro costo. Ad affermarlo il, commentando le indiscrezioni secondo cui il nuovo decreto di aprile anti-Coronavirus potrebbe azzerare l’Iva sulle. “Se si impone l’obbligo dellea carico della collettività, non basta azzerare l’Iva e lo Stato dovrà garantire la gratuità delle stesse per tutti i cittadini perché, in caso contrario, vi sarebbe un evidente squilibrio a danno dei consumatori – ha spiegato il presidente Carlo Rienzi – Se invece la scelta circa l’uso dellesarà lasciata ai cittadini, il Governo dovrà necessariamente ...

Codacons : @oriundo74 @byoblu @Fedez Una ONLUS, per definizione, non può fare profitti. Quello che può donare, quindi, è in pr… - IlRisvPopolare : Codacons su Coronavirus ricorso al Tar: illegittimo comitato per la fase 2. #ilrisveglio #ilrisveglio100… - messina_oggi : (Codacons bacchetta Musumeci: 'La Sicilia è pronta per la fase 2?') - - robertalerici : RT @DjProfC: @Gianla79 @Codacons Tra un anno saremo in piena recessione, pochi avranno ancora soldi da spendere. Se si controllano i prezz… - salvatoreblanc7 : RT @DjProfC: @Gianla79 @Codacons Tra un anno saremo in piena recessione, pochi avranno ancora soldi da spendere. Se si controllano i prezz… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase Codacons Codacons: «Come si fa a parlare di fase due se non siamo attrezzati?» codacons.it Dal bus ai treni: ecco come si viaggerà nelle fase 2 "In Sicilia un piano per la ricostruzione economica"

Resteranno in una prima fase le limitazioni per i viaggi fuori dalle regioni ma ... 11.00 - Proseguono i controlli sui prodotti alimentari disposti dal presidente della Regione Nello Musumeci per ...

Fase 2, Codacons: se obbligatorie, mascherine gratis

(Teleborsa) - Se l’uso delle mascherine diventerà obbligatorio per tutti i cittadini a partire dalla fase 2, le stesse dovranno essere totalmente gratuite per gli utenti, e dovrà essere lo Stato a ...

Resteranno in una prima fase le limitazioni per i viaggi fuori dalle regioni ma ... 11.00 - Proseguono i controlli sui prodotti alimentari disposti dal presidente della Regione Nello Musumeci per ...(Teleborsa) - Se l’uso delle mascherine diventerà obbligatorio per tutti i cittadini a partire dalla fase 2, le stesse dovranno essere totalmente gratuite per gli utenti, e dovrà essere lo Stato a ...