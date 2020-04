Elisa Isoardi torna in tv | ecco quando riparte La prova del cuoco

Leggi su nonsolo.tv

(Di venerdì 24 aprile 2020) Ladelin onda su Rai 1 dopo la sospensione per l’emergenza Cornavirus, svelata la data della messa in onda del programma Sono tante le trasmissioni che a causa dell’emergenza Coronavirus sono state momentaneamente sospeso o hanno subito grossi cambiamenti, tra queste c’è anche Ladel, programma condotto dasu Rai 1. Sono mesi che il programma non va in onda a causa delle norme restrittive previste per far fronte alla grave emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Il programma, però, è pronto are presto in onda.? C’è già la data,tornerà in onda su Rai 1 con Ladeldall’11 maggio. A rivelare l’indiscrezione ci ha pensato Blogo. Mancano quindi poche settimane alla messa in onda del programma per la ...