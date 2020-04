Coronavirus Sardegna, gestori spiagge: "Plexiglass non è soluzione" (Di venerdì 24 aprile 2020) I gestori degli stabilimenti balneari sardi non sanno ancora come dovranno comportarsi per la stagione estiva ormai alle porte, che sarà caratterizzata dal distanziamento a causa dell'emergenza Coronavirus (AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). Giudicano impercorribile l’ipotesi delle lastre di plexiglass tra gli ombrelloni e chiedono quanto prima regole chiare per poter cominciare a organizzare le strutture. "I plexiglass sarebbero dei forni" Per i gestori del Luna Beach di Porto Pino, nel Sulcis, uno dei tanti stabilimenti balneari sardi, i pannelli in plexiglass non sono una soluzione: "In Sardegna il maestrale se li porterebbe via con facilità e poi il sole, che colpendo le superfici arriva a temperature vicino ai 50 gradi, renderebbe gli igloo dei forni". Sono invece favorevoli a regolare la distanza tra le diverse postazioni: "La soluzione è ... Leggi su tg24.sky Coronavirus - la Regione Sardegna spende 18 - 5 milioni di euro per 4 milioni di mascherine da una società calabrese. Lo stesso giorno l’azienda ospedaliera di Sassari le compra a un terzo del prezzo

