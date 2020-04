Concorso Straordinario Secondaria per abilitazione, bozza bando: chi partecipa, prove e programmi (Di venerdì 24 aprile 2020) Confermato il Concorso Straordinario Secondaria per abilitazione, che consentirà l’ottenimento del titolo ai docenti che abbiano maturato almeno 3 anni di servizio in Istituti del sistema nazionale di istruzione e formazione, dei quali almeno uno nella classe di Concorso specifica. Il Ministero ha reso nota la bozza del bando. La procedura sarà indetta a livello nazionale ma i candidati potranno concorrere esclusivamente per una Regione. Alcune classi di Concorso sono escluse dalla procedura: A29 Musica negli istituti di istruzione Secondaria di II grado; A66 trattamento testi, dati ed applicazioni (informatica); B01 Attività pratiche speciali; B29 Gabinetto fisioterapico; B30 Addetto all’ufficio tecnico; B31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici; B32 Esercitazioni di pratica professionale; B33 Assistente di Laboratorio (ex C999 II ... Leggi su leggioggi Concorso Straordinario Secondaria : bozza del bando - posti - prove e programmi

Inail - concorso straordinario per 200 medici e 100 infermieri

Concorso straordinario scuola 2020 : modifiche per Coronavirus in arrivo? (Di venerdì 24 aprile 2020) Confermato ilper, che consentirà l’ottenimento del titolo ai docenti che abbiano maturato almeno 3 anni di servizio in Istituti del sistema nazionale di istruzione e formazione, dei quali almeno uno nella classe dispecifica. Il Ministero ha reso nota ladel. La procedura sarà indetta a livello nazionale ma i candidati potranno concorrere esclusivamente per una Regione. Alcune classi disono escluse dalla procedura: A29 Musica negli istituti di istruzionedi II grado; A66 trattamento testi, dati ed applicazioni (informatica); B01 Attività pratiche speciali; B29 Gabinetto fisioterapico; B30 Addetto all’ufficio tecnico; B31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici; B32 Esercitazioni di pratica professionale; B33 Assistente di Laboratorio (ex C999 II ...

VKaladich : RT @fidaeNazionale: #24aprile #rassegnastampa 'Chiediamo che i contratti stipulati con il personale non abilitato possano essere prorogati… - TecnicaScuola : Concorso straordinario secondaria: ci siamo. Le info utili [VIDEO] - - orizzontescuola : Concorso straordinario secondaria, punti 1 per ogni anno di servizio ma deve essere specifico. Criteri - orizzontescuola : Concorso straordinario per abilitazione, scarica la BOZZA: 60 domande in 60 minuti [PDF] - liveunict : #ConcorsoScuola: ecco le ultime novità. -