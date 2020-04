Civitavecchia | morto in ospedale neonato di appena un mese

Leggi su inews24

(Di venerdì 24 aprile 2020): la procura sta indagando sul decesso di un, arrivato in Pronto Soccorso ieri sera. Da accertare le cause del decesso. Una tragedia quella che si è verificata ieri sera all’San Paolo di. Come riporta Fanpage, si è infatti verificato il decesso di un, diun anno. Il piccolo, che … L'articoloindiunproviene da www.inews24.it.