25 aprile, #iorestolibero: Liberazione in streaming sul Fatto.it con Carla Nespolo, la staffetta Maria Lisa di 99 anni e Sara, attivista dei Fridays

Le piazze non saranno piene di canti e bandiere, ma l'Italia potrà festeggiare il 25 aprile, anniversario della Liberazione del Paese, anche attraverso la manifestazione virtuale #iorestolibera #iorestolibero, trasmessa in streaming a partire dalle 14,30 su facebook e su diversi giornali online, compreso ilFattoquotidiano.it. "Proprio nel 75esimo anniversario del 25 aprile, una terribile pandemia ci costringe per la prima volta a non poter essere tutti in piazza, a guardarci negli occhi, a toccarci, a intonare i canti partigiani che ci fanno tornare alla mente la grande festa popolare di quei giorni dell'aprile '45″, ha sottolinea Carla Federica Nespolo, presidente nazionale dell'Anpi che interverrà alla manifestazione (qui il programma). Insieme a Nespolo interverranno durante la manifestazione anche Maria Lisa Cinciari Rodano, ...

All’iniziativa è collegata la raccolta fondi, lanciata lo scorso 7 aprile, a favore della Caritas Italiana e della Croce Rossa Italiana. Oltre 200mila euro e 4mila persone hanno donato fino a oggi ...

25 Aprile virtuale anche a Loano

Anche così faremo sentire la riconoscenza verso chi ha lottato per darci la libertà e la Costituzione Repubblicana". "L'Anpi è tra i promotori dell'appello 25aprile2020#iorestolibero lanciato da tante ...

