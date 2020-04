Valeria Marini è in crisi per la quarantena a casa (Di giovedì 23 aprile 2020) Valeria Marini ha rilasciato un’intervista al settimanale “Oggi” e racconta: “Ho pianto intere settimane chiusa in casa, spaventata e in ansia, ora ho capito che è arrivato il momento di dimostrare al mondo di che pasta siamo fatti”, in quarantena per il coronavirus a casa col fidanzato Gianluigi Martino dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Poi ha sfilato con un abito tricolore e un abito rosso davanti alla scalinata deserta di Trinità dei Monti per incitare alla ripartenza: “Ero sola in Piazza di Spagna ha spiegato al settimanale esattamente come lo è l’Italia davanti a una Europa che fa orecchie da mercante. È una battaglia, questa. Non è finita purtroppo, ma io so che la vinceremo”. L’amore l’ha aiutata: “Gianluigi mi dà tanta forza… Ho sofferto come un ... Leggi su people24.myblog Valeria Marini ha pianto tanto chiusa in casa ma è pronta a mettere l’ansia da parte (Foto)

Valeria Marini vita privata - retroscena sul fidanzato : “Ho paura a dirlo”

Valeria Marini : "Sto lavorando ad una mascherina stellare" (Di giovedì 23 aprile 2020)ha rilasciato un’intervista al settimanale “Oggi” e racconta: “Ho pianto intere settimane chiusa in, spaventata e in ansia, ora ho capito che è arrivato il momento di dimostrare al mondo di che pasta siamo fatti”, inper il coronavirus acol fidanzato Gianluigi Martino dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Poi ha sfilato con un abito tricolore e un abito rosso davanti alla scalinata deserta di Trinità dei Monti per incitare alla ripartenza: “Ero sola in Piazza di Spagna ha spiegato al settimanale esattamente come lo è l’Italia davanti a una Europa che fa orecchie da mercante. È una battaglia, questa. Non è finita purtroppo, ma io so che la vinceremo”. L’amore l’ha aiutata: “Gianluigi mi dà tanta forza… Ho sofferto come un ...

T0talD : @Reality_House Antonella Elia e Valeria Marini - micricosmo : RT @m0nopoli_: nessuno: assolutamente nessuno: tonno: utilizza valeria marini come riferimento per disegnare le labbra di nelson - m0nopoli_ : nessuno: assolutamente nessuno: tonno: utilizza valeria marini come riferimento per disegnare le labbra di nelson - Cazzomene_ : Vivo con gente che non beve il caffè dopo pranzo io sotto shock come Valeria Marini - bnotizie : Grande Fratello Vip, Valeria Marini si sfoga: `Il mio personaggio non sempre corrisponde alla persona` -

Ultime Notizie dalla rete : Valeria Marini Antonella Elia, lo sfogo su Valeria Marini: "le avrei... CheNews.it Valeria Marini vita privata, retroscena sul fidanzato: “Ho paura a dirlo”

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Valeria Marini e il fidanzato Gianluca Martino dopo la lontananza dettata dalla partecipazione della showgirl stellare alla quarta edizione del Grande ...

Grande Fratello Vip, Valeria Marini si sfoga: "Il mio personaggio non sempre corrisponde alla persona"

Valeria Marini si racconta dopo il Grande Fratello Vip e fa una confessione sul suo fidanzato. Sebbene la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip sia durata poche settimane, Valeria Marini ...

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Valeria Marini e il fidanzato Gianluca Martino dopo la lontananza dettata dalla partecipazione della showgirl stellare alla quarta edizione del Grande ...Valeria Marini si racconta dopo il Grande Fratello Vip e fa una confessione sul suo fidanzato. Sebbene la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip sia durata poche settimane, Valeria Marini ...