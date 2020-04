Ultime Notizie Roma del 23-04-2020 ore 16:10 (Di giovedì 23 aprile 2020) Romadailynews radiogiornale Di nuovo buon pomeriggio dalla redazione da Roberta Frascarelli l’INAIL ha pubblicato il documento tecnico della fase 2 con le misure di contenimento e prevenzione nei luoghi di lavoro la pubblicazione approvata dal comitato tecnico scientifico istituito presso la Protezione Civile sottolinea che vanno mappate tutte le attività prevedendo di norma per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni l’utilizzo di una mascherina chirurgica la mascherina è raccomandato in caso anche all’interno dei mezzi pubblici oltre al distanziamento Sociale sulle mascherine appello anche di Federfarma che chiede un accordo sul prezzo di vendita dei dispositivi Oppure lo stop alla vendita il premier Giuseppe Conte ha annunciato nella cabina di Regia la campagna viaggio in Italia che il governo lancerà in vista della prossima estate ... Leggi su romadailynews LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : dal 4 maggio tornano Lotto e Superenalotto

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : per l’OMS la metà dei decessi è avvenuta nelle case di riposo

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera Un sito e una app per le informazioni in Calabria sul coronavirus

«Ma non è l’unica novità messa in campo dalla Regione – spiega una nota – attende solo il rilascio la nuova App “RCovid19”, che consentirà ai cittadini calabresi di ricevere notifiche sul cellulare ...

Quarantena violenta, aumentano gli abusi sulle donne: "La convivenza forzata ha aggravato la situazione"

Una delle ultime notizie, riportata oggi, racconta di un uomo che ha picchiato la moglie, con cui è separato in casa, minacciandola di morte per non essere riuscito a violentarla. La stessa cosa era ...

