Ultime Notizie Roma del 23-04-2020 ore 14:10 (Di giovedì 23 aprile 2020) Romadailynews radiogiornale da Roberta Frascarelli Buon pomeriggio emergenza coronavirus aggiungere al prossimo bilancio Unione Europea pluriennale 2021-2027 un fondo temporaneo e mirato per la ripresa il recovery Fund dotato di 300 miliardi di euro è una delle principali proposte contenute in un documento interno della commissione europea elaborato in vista del vertice Unione Europea di questo pomeriggio nel documento viene indicato un pacchetto iniziativa destinata integrare il bilancio pluriennale e a mobilitare almeno 2000 miliardi di euro per ridare slancio all’economia e colpite dalla crisi l’INAIL ha pubblicato il documento tecnico sulla fase 2 con le misure di contenimento e prevenzione nei luoghi di lavoro la pubblicazione approvata dal comitato tecnico scientifico istituito presso la Protezione Civile sottolinea chemappate tutte le attività ... Leggi su romadailynews Ultime notizie/ Ultim'ora oggi coronavirus Grecia : lockdown prorogato fino a 4 maggio

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Luca Zaia “Il 40% delle aziende in Veneto è aperto”

