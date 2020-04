Siamo ingrassati in quarantena | Calabrese ci fa dimagrire per la fase 2

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 23 aprile 2020) A La vita in diretta ospite in collegamento oggi il professore Giorgiocon i consigli sul comedopo esserein. Se si parla di questo argomento mentre sia ancora in lockdown significa che dobbiamo prepararci alla2. Il 4 maggio è attesissimo, faremo tutto con cautela ma stiamo per uscire,però avvisa che è necessarioe perdere i chili presi indi certo non solo per estetica ma per la salute. Si stima che il 40% degli italiani siano, che in tanti abbiano cercato gratificazioni nel cibo, che molti abbiano rinunciato all’attività fisica e che la spesa sia stata per tantissimi spesso abbondante. Aggiungiamo che a Pasqua non c’era altro modo di festeggiare se non cucinare e stare a tavola ed ecco che sono arrivati per alcuni i 3 chili in più e per altri anche ...