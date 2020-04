Salvini si dissocia da Feltri: "Ha detto una cazzata, essere del Sud non è un valore in meno" (Di giovedì 23 aprile 2020) "A me è sembrata una cazzata". E' così che Matteo Salvini, leader della Lega, etichetta il feroce attacco di Vittorio Feltri al Sud negli ultimi giorni. Leggi su tuttonapoli (Di giovedì 23 aprile 2020) "A me; sembrata una". E' così che Matteo, leader della Lega, etichetta il feroce attacco di Vittorioal Sud negli ultimi giorni.

