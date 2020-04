Sabrina Salerno in abito trasparente: la sua idea di libertà (Di giovedì 23 aprile 2020) Sabrina Salerno è attivissima sui suoi social network. Ogni giorno intrattiene i suoi fan con stories e post nuovi, come l’ultimo che ha pubblicato da poco. Sabrina Salerno (fonte da Instagram @SabrinaSalernoofficial)La cantante per trascorrere questa lunga quarantena sta facendo di tutto. Ma ogni giorno si mostra sempre più insofferente di stare a casa. Infatti esplicitamente ha dichiarato di non poterne più e di voler riprendere la sua vita quotidiana. Un atteggiamento parecchio negativo che mostra sia sui suoi post di Instagram sia nelle stories. Tanto che nell’ultimo scatto postato esprime tutto il suo scetticismo nel ritrovare la vecchia libertà perduta. Così i fan hanno commentato lo scatto fornendole qualche consiglio per superare la malinconia. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE – Sabrina Salerno PROVA COSTUME ... Leggi su chenews Sabrina Salerno Instagram esagerata - bikini hot e caftano trasparente : «Così ci fai venire voglia…»

Sabrina Salerno chiede ai fan con chi dovrebbe andare a letto

Sabrina Salerno - problemi di insonnia per la cantante che cita nomi di farmaci. Tra i commenti chi le dice : “Non scherzare così” (Di giovedì 23 aprile 2020)è attivissima sui suoi social network. Ogni giorno intrattiene i suoi fan con stories e post nuovi, come l’ultimo che ha pubblicato da poco.(fonte da Instagram @official)La cantante per trascorrere questa lunga quarantena sta facendo di tutto. Ma ogni giorno si mostra sempre più insofferente di stare a casa. Infatti esplicitamente ha dichiarato di non poterne più e di voler riprendere la sua vita quotidiana. Un atteggiamento parecchio negativo che mostra sia sui suoi post di Instagram sia nelle stories. Tanto che nell’ultimo scatto postato esprime tutto il suo scetticismo nel ritrovare la vecchia libertà perduta. Così i fan hanno commentato lo scatto fornendole qualche consiglio per superare la malinconia. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –PROVA COSTUME ...

anonimanapolet1 : - cannibal_kid : RT @SpikeItalia: Non è come pensate... ?? @SabrinaSalerno #SabrinaSalerno #IoRestoACasa - SpikeItalia : Non è come pensate... ?? @SabrinaSalerno #SabrinaSalerno #IoRestoACasa - infoitcultura : Sabrina Salerno e i problemi di sonno in quarantena: la soluzione che divide i fan - infoitcultura : Sabrina Salerno indecisa con chi andare a letto: la foto da scandalo sul web -

Ultime Notizie dalla rete : Sabrina Salerno «Così ci fai venire voglia...», Sabrina Salerno esagerata: bikini hot e caftano trasparente UrbanPost Sabrina Salerno scatena il web: “Con quale dei tre andare a letto?”

Il post pubblicato da Sabrina Salerno ha subito scatenato il web, ottenendo oltre 18 mila like e 500 commenti. In molti hanno ignorato la frase, concentrandosi a farle i complimenti per la sua ...

Sabrina Salerno Instagram esagerata, bikini hot e caftano trasparente: «Così ci fai venire voglia…»

Su Instagram un nuovo scatto da capogiro di Sabrina Salerno, cantante, showgirl e attrice genovese, lanciata da Claudio Cecchetto, diventata celebre negli anni Ottanta per la sua voce sensuale e le ...

Il post pubblicato da Sabrina Salerno ha subito scatenato il web, ottenendo oltre 18 mila like e 500 commenti. In molti hanno ignorato la frase, concentrandosi a farle i complimenti per la sua ...Su Instagram un nuovo scatto da capogiro di Sabrina Salerno, cantante, showgirl e attrice genovese, lanciata da Claudio Cecchetto, diventata celebre negli anni Ottanta per la sua voce sensuale e le ...