Roma | Santon | «Voglio restare qui Quando incontrai Cristiano Ronaldo…»

(Di giovedì 23 aprile 2020) Davideracconta la sua carriera: dagli inizi all’Inter al suo arrivo alla. Ecco le parole del terzino giallorosso Davideracconta la sua carriera. Ecco le parole del terzino dellain diretta Instagram con la LupeBasket.– «Certo cherimanere a. Qui sto bene e ho il desiderio di vincere qualcosa con questa squadra. Si sta benissimo. La città è stupenda. Si può passeggiare la centro o in spiaggia, ci sono tante cose da fare. Il clima è sempre molto bello».RONALDO – «Essendo così giovane ero anche un po’ ingenuo. Non mi rendevo conto dell’importanza di quella partita. Tre o quattro mesi prima giocavo alla Playstation con lui. È stata un’emozione particolare. La soddisfazione più grande è stata che lui a fine partita mi ha ...

sportli26181512 : Santon: 'Voglio restare a #Roma per vincere': Il terzino: 'Qui si sta benissimo, la città è stupenda. Kolarov è un… - teladoiotokyo : Santon: Un serio infortunio ha condizionato la mia carriera. Il futuro? Voglio restare alla Roma: Davide Santon, ca… - VoceGiallorossa : ?? #Santon: 'Voglio restare tanto tempo a Roma e vincere un trofeo. Ci stiamo allenando ogni giorno' ??Clicca qui per… - PagineRomaniste : #Santon: '#Dzeko è una grandissima persona e può fare benissimo il capitano come sta facendo. Sono fiero di giocare… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Santon

Davide Santon racconta la sua carriera: dagli inizi all’Inter al suo arrivo alla Roma. Ecco le parole del terzino giallorosso Davide Santon racconta la sua carriera. Ecco le parole del terzino della ...Che ti dice il 24/02/2009? “Non mi ricordo molto le date, ma so che quello è stato l’anno di esordio in A. Mi ricordo l’esordio assoluto in prima squadra in Coppa Italia contro la Roma. Il 24 febbraio ...