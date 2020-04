Napoli, Fabian Ruiz come Allan? De Laurentiis vuole accontentare Gattuso, ma corre un grosso rischio (Di giovedì 23 aprile 2020) L'emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus non è ancora terminata. Ogni giorno si contano centinaia di morti e la ripresa del campionato non appare così certa, non in tempi brevissimi almeno. Il ​Napoli tuttavia non è fermo. La dirigenza azzurra sta lavorando ai rinnovi. Gennaro Gattuso ha chiesto esplicitamente a Giuntoli e De Laurentiis di tenere Fabian Ruiz, elemento considerato imprescindibile per la mediana del club partenopeo. Fabian Ruiz non ha ancora rinnovato il suo contratto con... Leggi su 90min Fabian Ruiz via dal Napoli?/ Calciomercato : è duello Real-Barça per lo spagnolo

Gazzetta - Real-Fabian - il Napoli non ha gradito il comportamento su Jovic : è stato blindato con una bugia

Real Madrid e Barcellona si sfidano per Fabian Ruiz : le possibili contropartite per il Napoli (Di giovedì 23 aprile 2020) L'emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus non è ancora terminata. Ogni giorno si contano centinaia di morti e la ripresa del campionato non appare così certa, non in tempi brevissimi almeno. Il ​tuttavia non è fermo. La dirigenza azzurra sta lavorando ai rinnovi. Gennaroha chiesto esplicitamente a Giuntoli e Dedi tenere, elemento considerato imprescindibile per la mediana del club partenopeo.non ha ancora rinnovato il suo contratto con...

100x100Napoli : Il #Napoli non vuole privarsi di #FabianRuiz. - zazoomblog : Gazzetta - Real-Fabian il Napoli non ha gradito il comportamento su Jovic: è stato blindato con una bugia -… - sscalcionapoli1 : Gazzetta – Il Barça offre Rakitic per Fabian: arriva la risposta del Napoli - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Gazzetta – Fabian Ruiz-Real. il Napoli non ha gradito il comportamento… - Cefalunews : Gazzetta dello Sport - Napoli, il Barça offre Rakitic per Fabiàn - La strategia di De Laurentiis ??… -