Napoli, a Castel Volturno è già tutto pronto per ripartire (Di giovedì 23 aprile 2020) In Serie A c’è sicuramente la volontà di ripartire al più presto e il Napoli è già pronto. Come riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, il club azzurro si sente all’avanguardia sull’applicazione corretta del protocollo di sicurezza perché si è mosso per tempo. Si chiede di isolare il gruppo di lavoro (calciatori, staff tecnico, medici, fisioterapisti) per renderlo un gruppo che non abbia alcun contatto con l’esterno. Il Napoli ha già comprato i tamponi e sottoscritto un protocollo d’intesa con la clinica Pineta Grande. Ovviamente sono già stati sanificati tutti gli ambienti di Castel Volturno e le stanze dell’hotel attiguo. Inoltre la società sta per acquistare dei purificatori d’aria, come chiede il protocollo stesso. Insomma, è davvero tutto a posto, anche se ... Leggi su calciomercato.napoli Napoli - cambia tutto a Castel Volturno : nuove misure di sicurezza per ritiro e allenamenti

Napoli - Castel Volturno è ok. Ma manca un parlatorio

Gazzetta : Il Napoli allestisce una zona colloqui a Castel Volturno (Di giovedì 23 aprile 2020) In Serie A c’è sicuramente la volontà dial più presto e ilè già. Come riferito da Radio Kiss Kiss, il club azzurro si sente all’avanguardia sull’applicazione corretta del protocollo di sicurezza perché si è mosso per tempo. Si chiede di isolare il gruppo di lavoro (calciatori, staff tecnico, medici, fisioterapisti) per renderlo un gruppo che non abbia alcun contatto con l’esterno. Ilha già comprato i tamponi e sottoscritto un protocollo d’intesa con la clinica Pineta Grande. Ovviamente sono già stati sanificati tutti gli ambienti die le stanze dell’hotel attiguo. Inoltre la società sta per acquistare dei purificatori d’aria, come chiede il protocollo stesso. Insomma, è davveroa posto, anche se ...

CalcioMercatoNA : Napoli, a Castel Volturno è già tutto pronto per ripartire - TuttoCorsi : Da Castel dell’Ovo #Napoli ai 4 Canti di #Palermo, passando per il Duomo di #Milano e le 2 Torri di #Bologna, Tutto… - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli Il Napoli si prepara alla ripresa a Castel Volturno: ci sarà anche un parlatorio per i colloqui?… - _SiGonfiaLaRete : #Napoli pronto ad avviare il protocollo per tornare a lavorare a Castel Volturno - news24_napoli : Castel Volturno, la ripresa dei lavori sarà blindata. Il Mattino… -