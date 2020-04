L’Oms definisce «tragedia inimmaginabile» il fatto che in Europa la metà dei morti sia nelle Rsa (Di giovedì 23 aprile 2020) Una tragedia inimmaginabile. Queste le parole con cui il direttore regionale dell’Oms Europa, Hans Kluge, ha definito il fatto che «quasi la metà dei morti in Europa erano nelle case di cura». L’affermazione è data dalle «stime che arrivano dai Paesi europei» e che confermano un «quadro su queste strutture è profondamente preoccupante». LEGGI ANCHE >>> Ryanair definisce «stupide» le regole del distanziamento sociale in aereo Non solo le Rsa italiane ma le case di cura in tutta Europa «Secondo le stime che arrivano dai Paesi europei la metà delle persone che sono morte di Covid-19 erano residenti in case di cura. E’ una tragedia inimmaginabile»: queste le parole pronunciate in conferenza stampa dal numero uno dell’Oms Europa. Mentre Giulio ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 23 aprile 2020) Una. Queste le parole con cui il direttore regionale dell’Oms, Hans Kluge, ha definito ilche «quasi la metà deiinerano nelle case di cura». L’affermazione è data dalle «stime che arrivano dai Paesi europei» e che confermano un «quadro su queste strutture è profondamente preoccupante». LEGGI ANCHE >>> Ryanair«stupide» le regole del distanziamento sociale in aereo Non solo le Rsa italiane ma le case di cura in tutta«Secondo le stime che arrivano dai Paesi europei la metà delle persone che sono morte di Covid-19 erano residenti in case di cura. E’ una»: queste le parole pronunciate in conferenza stampa dal numero uno dell’Oms. Mentre Giulio ...

