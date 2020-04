L’Eredità | Flavio Insinna fa un appello | “Risolviamo i problemi…”

Leggi su lanostratv

(Di giovedì 23 aprile 2020) L’Eredità in anteprima, videomessaggio di: “Risolviamo i problemi di casa” Anche oggi, giovedì 23 aprile, non può di certo mancare il consueto videomessaggio ai telespettatori diprima delle puntante in replica de L’Eredità. Questa volta il conduttore, per fornirci uno spunto di riflessione durante la quarantena, cerca di rispolverare la memoria dei lettori e degli appassionati di serie tv. Infatti esordisce con una domanda: Vi ricordate di Nero Wolfe? L’investigatore, ecco, lui non usciva mai di casa. Risolveva sempre il caso che gli veniva affidato ma senza uscire mai di casa. Risolviamo anche noi i nostri problemi di casa. Per quanti non ricordassero o non avessero mai fatto la conoscenza del suddetto investigatore, stiamo parlando di un personaggio ideato dallo scrittore statunitense Rex Stout, ...