La Juve non molla Icardi ed è pronta a uno scambio con l'Inter, in caso di mancato accordo col PSG (Di giovedì 23 aprile 2020) ​Il PSG ha in mano un contratto che prevede il diritto e non l'obbligo di riscatto di ​Mauro Icardi a una cifra già prestabilita la scorsa estate. I parigini possono acquistare il cartellino del centravanti argentino versando 70 milioni di euro nelle casse dell'Inter. I nerazzurri hanno anche inserito una clausola che prevede un surplus di 15 milioni di euro in caso di cessione immediata del giocatore a un club italiano, dunque se il PSG dovesse riscattare Icardi per poi rivenderlo, ad... Leggi su 90min Federica Sciarelli | “Tampone ai calciatori della Juve ma non a tanti altri”

Moggi : "Milik giocatore giusto per la Juve - Icardi non avrebbe senso"

Agente Jorginho : «Ho ricevuto offerte da 2 top club. Juve? Non li ho sentiti» (Di giovedì 23 aprile 2020) ​Il PSG ha in mano un contratto che prevede il diritto e non l'obbligo di riscatto di ​Mauroa una cifra già prestabilita la scorsa estate. I parigini possono acquistare il cartellino del centravanti argentino versando 70 milioni di euro nelle casse dell'. I nerazzurri hanno anche inserito una clausola che prevede un surplus di 15 milioni di euro indi cessione immediata del giocatore a un club italiano, dunque se il PSG dovesse riscattareper poi rivenderlo, ad...

juventusfc : Il mondo Juve non si è fermato e non si ferma in queste settimane ?? E la vostra risposta è incredibile! ??… - GoalItalia : Demiral non è in vendita: la Juve respingerà eventuali offerte ? [@romeoagresti] - forumJuventus : Emre Can: 'Sarri non mi ha mai dato una buona opportunità. Ripensando all'anno scorso a Torino ho scritto un bel ca… - juve_magazine : RT @calciomercato_m: KISS KISS - Serie A, allenamenti non prima del 18 maggio, ipotesi ripresa del campionato dal 13 giugno - SentenzaEr : @LaSoraCamilla_ @PiottAlessandro @cipix81 @marifcinter Potevamo anche battere o pareggiare contro la Juve. Non è un obbligo perdere. -