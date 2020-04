Coronavirus: 'La Via dei librai' sul web, Franceschini 'necessario trasmettere cultura' (2) (Di giovedì 23 aprile 2020) (Adnkronos) - La diretta delle 19, orario in cui sono collocati tutti gli eventi clou, sarà dedicata a Stefania Auci e ai suoi Leoni di Sicilia, la saga dei Florio presente ancora nelle classifiche di vendita nazionale. A dialogare con la scrittrice, sarà la giornalista Elvira Terranova. Alle 21 il primo appuntamento con la letteratura internazionale a cura dell'Instituto Cervantes di Palermo in concomitanza con le celebrazioni dell'anniversario di Miguel de Cervantes. I canali ufficiali sui quali sarà possibile seguire le iniziative sono la pagina Facebook La Via dei librai e i website www.laviadeilibrai.it e www.ballarosignificapalermo.it. La Via dei librai è promossa dal Comitato La via dei librai, in collaborazione con l'Associazione Ballarò significa Palermo e l'Associazione Cassaro Alto e dal Comune di Palermo, con il patrocinio della ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : ‘La Via dei librai’ sul web - Franceschini ‘necessario trasmettere cultura’

Coronavirus : ‘La Via dei librai’ sul web - Franceschini ‘necessario trasmettere cultura’ (2)

Coronavirus : 'La Via dei librai' sul web - Franceschini 'necessario trasmettere cultura' (Di giovedì 23 aprile 2020) (Adnkronos) - La diretta delle 19, orario in cui sono collocati tutti gli eventi clou, sarà dedicata a Stefania Auci e ai suoi Leoni di Sicilia, la saga dei Florio presente ancora nelle classifiche di vendita nazionale. A dialogare con la scrittrice, sarà la giornalista Elvira Terranova. Alle 21 il primo appuntamento con la letteratura internazionale a cura dell'Instituto Cervantes di Palermo in concomitanza con le celebrazioni dell'anniversario di Miguel de Cervantes. I canali ufficiali sui quali sarà possibile seguire le iniziative sono la pagina Facebook La Via deie i website www.laviadei.it e www.ballarosignificapalermo.it. La Via deiè promossa dal Comitato La via dei, in collaborazione con l'Associazione Ballarò significa Palermo e l'Associazione Cassaro Alto e dal Comune di Palermo, con il patrocinio della ...

FAIRImmigration : California Offering $125 Million In Coronavirus Assistance To Illegal Aliens - enpaonlus : Coronavirus e animali domestici, non sono loro a contagiare l'uomo - Agenzia_Ansa : Un #airone rosso è stato fotografato nell'area marina protetta di Torre Guaceto, nel Brindisino. Si trovava all'int… - Notizieditalia : Coronavirus: ‘La Via dei librai’ sul web, Franceschini ‘necessario trasmettere cultura’ - non_esset : .... Ma se non fanno il tampone ai giovani malati conviventi di persona Covid DECEDUTA..... Bluff -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Via Coronavirus: al via test sierologici in Valle d'Aosta Agenzia ANSA Coronavirus, fase 2 spostamenti e riaperture/ Visite parenti e amici no fuori regione

Entro la settimana che si concluderà a breve, dovrebbe essere ufficializzata la Fase 2 dell’emergenza coronavirus, quella cioè del lento ritorno alla normalità dopo praticamente due mesi di lockdown.

“CORONAVIRUS SI REPLICA NEGLI OCCHI”/ Spallanzani “Virus isolato in lacrime paziente”

Il Coronavirus si replica negli occhi ... suggerendo che le misure per prevenire la trasmissione attraverso questa via devono essere attuate il più presto possibile.

Entro la settimana che si concluderà a breve, dovrebbe essere ufficializzata la Fase 2 dell’emergenza coronavirus, quella cioè del lento ritorno alla normalità dopo praticamente due mesi di lockdown.Il Coronavirus si replica negli occhi ... suggerendo che le misure per prevenire la trasmissione attraverso questa via devono essere attuate il più presto possibile.