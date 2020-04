Coronavirus, il sindaco di Messina fa chiarezza sulla “corsetta”: “Nelle scorse ore si è diffusa una convinzione sbagliata” (Di giovedì 23 aprile 2020) Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, ha inviato una lettera al presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, con una specifica richiesta di chiarimenti su come si deve interpretare il termine “corsetta“, in quanto nel video diramato dal Governatore sui social, in concomitanza dell’ordinanza n. 17 del 18 aprile 2020, ha affermato: “Le attività motorie, la cosiddetta corsetta, sarà consentita, purché si faccia presso la propria abitazione, senza allontanarvi“. “Questo annuncio – ha spiegato De Luca – ha avuto una portata dirompente nella comunità locale, ormai esasperata dopo quasi 50 giorni di quarantena. Salutato come una sorta di lasciapassare alla ripresa delle attività sportive, ha generato il caos, creando disagi e rischi per l’intera popolazione. Alcuni già immaginavano di ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - il sindaco di Bergamo : “Possibili 4-500mila contagiati in provincia - ma l’emergenza sanitaria è superata”

Coronavirus - Empoli si propone come test per la riapertura delle scuole. Sindaco : “Il danno per intere generazioni non si misura dal Pil”

Coronavirus - in Amazzonia si scavano fosse comuni. Il sindaco di Manaus : “Siamo al collasso” (FOTO) (Di giovedì 23 aprile 2020) Ildi, Cateno De Luca, ha inviato una lettera al presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, con una specifica richiesta di chiarimenti su come si deve interpretare il termine “corsetta“, in quanto nel video diramato dal Governatore sui social, in concomitanza dell’ordinanza n. 17 del 18 aprile 2020, ha affermato: “Le attività motorie, la cosiddetta corsetta, sarà consentita, purché si faccia presso la propria abitazione, senza allontanarvi“. “Questo annuncio – ha spiegato De Luca – ha avuto una portata dirompente nella comunità locale, ormai esasperata dopo quasi 50 giorni di quarantena. Salutato come una sorta di lasciapassare alla ripresa delle attività sportive, ha generato il caos, creando disagi e rischi per l’intera popolazione. Alcuni già immaginavano di ...

repubblica : Coronavirus, il sindaco del paese bresciano: 'Troppi morti, sanificare i mazzi di carte usati nei bar e nelle oster… - fattoquotidiano : Coronavirus, Empoli si propone come test per la riapertura delle scuole. Sindaco: “Il danno per intere generazioni… - Adnkronos : #Coronavirus, sindaco spagnolo viola restrizioni e morde agente - LatinaBiz : Comune di Fondi Si è allentata la diffusione dei contagi da Coronavirus nella provincia di Latina, come anche nel… - GazzettaDelSud : #Coronavirus, il sindaco-cardiologo di #Botricello rientra dal Nord: 'Esperienza unica' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sindaco Coronavirus, polemica in Lombardia sui contagi. Il sindaco di Milano: “C’è una grande incertezza sui numeri” La Stampa 25 Aprile virtuale anche a Loano

"Anche a Loano l'emergenza Coronavirus impone una celebrazione del 75° anniversario della Liberazione ... "La presidente della nostra sezione, Laura Sero, ha per tempo contattato il sindaco Dott.

Lamezia, Chiesa Evangelica dona mascherine a Comune e forze dell'ordine

Lamezia Terme - La Chiesa Cristiana Evangelica A.D.I. di Lamezia, nelle persone del Pastore Vincenzo Coletta e di Enzo De Fazio, ha donato 1200 mascherine al Sindaco Paolo Mascaro ... emergenza ...

"Anche a Loano l'emergenza Coronavirus impone una celebrazione del 75° anniversario della Liberazione ... "La presidente della nostra sezione, Laura Sero, ha per tempo contattato il sindaco Dott.Lamezia Terme - La Chiesa Cristiana Evangelica A.D.I. di Lamezia, nelle persone del Pastore Vincenzo Coletta e di Enzo De Fazio, ha donato 1200 mascherine al Sindaco Paolo Mascaro ... emergenza ...