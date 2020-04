Bianca Nappi | «Il messaggio della serie? Perfetto in questa crisi»

(Di giovedì 23 aprile 2020) Parte oggi, 23 aprile, su Raiuno, la serie Vivi e lascia vivere, 12 episodi che andranno in onda in sei serate, due alla volta.

bnotizie : Bianca Nappi ci racconta di Vivi e lascia vivere: “Elena Sofia Ricci? Un’amica” | DiLei - bnotizie : Bianca Nappi ci racconta di Vivi e lascia vivere: “Elena Sofia Ricci? Un’amica” | DiLei - DonnaGlamour : Chi è Bianca Nappi: tutte le curiosità sull’attrice di “Vivi e lascia vivere” - ilpopoloveneto : “Vivi e lascia vivere”: Intervista con Bianca Nappi - MontiFrancy82 : Intervista con @NappiBianca tra le interpreti di #Vivielasciavivere: “Questa serie, che è incentrata sul cambiamen… -

Ultime Notizie dalla rete : Bianca Nappi

Vanity Fair Italia

La protagonista è Elena Sofia Ricci e, al suo fianco, c’è l’attrice Bianca Nappi che, con la Ricci aveva già lavorato in Mine vaganti di Ferzan Ozpetek. La Nappi aveva cominciato a lavorare anche a un ...La donna ha un crollo nervoso, dal momento che non sa cosa fare, ma l'amica Rosa (Bianca Nappi) e la cognata Marilù (Iaia Forte) le danno una mano a riprendersi ed a trovare una via d'uscita ai suoi ...