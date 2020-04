Belen Rodriguez in quarantena e quello scatto hot che non piace: "Sembra una bara" - (Di giovedì 23 aprile 2020) Francesca Galici Belen Rodriguez si fa ritrarre all'interno della vasca da bagno ma lo scatto non piace ai follower, ai quali Sembra che la showgirl sia in una bara Belen Rodriguez è rimasta a Milano per questa quarantena, che sta trascorrendo insieme a Stefano De Martino e a Santiago. La showgirl argentina è stata una delle prime a esprimere tutta la sua preoccupazione per la pandemia di coronavirus. Reclusa in famiglia nel loro appartamento milanese, Belen Rodriguez si sta dedicando anima e corpo ai suoi amori più grandi ma non dimentica il lavoro e i social. La showgirl argentina ha scritto un libro in questo mese di chiusura in casa, approfittando del tanto tempo a disposizione, che però viene dedicato da Belen soprattutto a Santiago. La modella ha condiviso sui social numerosi video insieme al bambino, in momenti di gioco e di svago. Solo ... Leggi su ilgiornale Belen Rodriguez Instagram - sensuale nella vasca da bagno : «C’è posto per due?»

