WhatsApp aumenterà il numero di partecipanti alle videochiamate fino a 8 (Di mercoledì 22 aprile 2020) WhatsApp aumenterà il numero di partecipanti alle videochiamate fino a 8 In tempi di Coronavirus molte persone hanno scoperto o riscoperto le videochiamate di gruppo, uno dei pochi modi per sentire in qualche modo vicini amici e parenti che non possiamo vedere e abbracciare dal vivo a causa della quarantena. Una delle applicazioni più usate è certamente WhatsApp, tanto che nei momenti più congestionati Mark Zuckerberg si è detto preoccupato per la tenuta dei propri server. Ad oggi sulla popolare app di messaggistica è possibile fare una videochiamata al massimo con quattro persone contemporaneamente: un limite che verrà presto superato grazie al prossimo aggiornamento della versione beta. Stando a quanto riportato da WABetaInfo, infatti, sarà possibile aggiungere fino a otto partecipanti a una chiamata vocale ... Leggi su tpi (Di mercoledì 22 aprile 2020)aumenterà ildia 8 In tempi di Coronavirus molte persone hanno scoperto o riscoperto ledi gruppo, uno dei pochi modi per sentire in qualche modo vicini amici e parenti che non possiamo vedere e abbracciare dal vivo a causa della quarantena. Una delle applicazioni più usate è certamente, tanto che nei momenti più congestionati Mark Zuckerberg si è detto preoccupato per la tenuta dei propri server. Ad oggi sulla popolare app di messaggistica è possibile fare una videochiamata al massimo con quattro persone contemporaneamente: un limite che verrà presto superato grazie al prossimo aggiornamento della versione beta. Stando a quanto riportato da WABetaInfo, infatti, sarà possibile aggiungerea ottoa una chiamata vocale ...

SkyTG24 : WhatsApp, il numero di utenti per videochiamata aumenterà fino a 8 - CybeOut : #WhatsApp aumenterà il numero di partecipanti alle chiamate audio e video - infoitscienza : WhatsApp, il numero di utenti per videochiamata aumenterà fino a 8 - MarcoSforzato : RT @SkyTG24: WhatsApp, il numero di utenti per videochiamata aumenterà fino a 8 - arcocielo : RT @SkyTG24: WhatsApp, il numero di utenti per videochiamata aumenterà fino a 8 -