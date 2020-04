Ue | tutte le ipotesi per arrivare a un Recovery fund La strada maestra sono titoli

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 aprile 2020) “La risposta economica alla crisi include anche il quarto elemento che è stato discusso dall’Eurogruppo, anche se senza accordo: si tratta dello European. Il mio consiglio è di accordarci a lavorare per istituire questo fondo il prima possibile“. Parola del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, che esprime questo auspicio nella lettera di invito all’attesa videoconferenza dei leader Ue sulle misure di risposta al coronavirus. Il vertice di giovedì non sarà risolutivo per quanto riguarda il “quarto pilastro” del pacchetto di interventi (accanto a Mes, prestiti Bei e fondo Sure): ci sarà un primo confronto in vista della proposta della Commissione europea, che sarà presentata il 29 aprile come ha ricordato il presidente dell’Eurgogruppo Mario Centeno. Solo a quel punto si ...