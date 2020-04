Redmi Band attesa in Europa come Xiaomi Mi Band 4C (Di mercoledì 22 aprile 2020) Era il 3 aprile quando venne presentata in Cina la Redmi Band, confusa inizialmente con la Xiaomi Mi Band 5, ad oggi non ancora lanciata. La porta USB-A e la lunga durata della batteria fanno del primo braccialetto intelligente del marchio Redmi un vero prodotto altamente interessante, specie in virtù del prezzo cui è proposto, più che concorrenziale. Adesso possiamo anche dirvi che la Redmi Band sarà commercializzata anche in Europa, essendo comparso l'accessorio sul portale di un ente certificatore occidentale di cui non è stato reso noto il nome. Con codice identificativo 'HMSH01GE', la Redmi Band potrebbe essere presentata al mercato internazionale come Xiaomi Mi Band 4C. Il nome non ci è affatto nuovo, essendo ormai anni che nel Vecchio Continente il prodotto ci viene proposto così (da non confondere, comunque, con la Xiaomi Mi ... Leggi su optimagazine Presentata la Redmi Band : display più grande e prezzo molto piccolo

Mentre la popolare Xiaomi Mi Band 4 continua a vendere in tutto il mondo, la generazione successiva sembra tutt'altro che in arrivo, nonostante qualche rumor circolato nelle ultime settimane.

Redmi Band potrebbe arrivare in Europa con il nome di Xiaomi Mi Band 4C. Pur non essendo ancora ufficiale, alcuni indizi recentemente trapelati online rafforzano ulteriormente questa ipotesi.

