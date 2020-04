Quantum Error attingerà dalle opere di Lovecraft ed il gameplay sarà simile a Dead Space o DOOM 3 (Di mercoledì 22 aprile 2020) Uno dei primi sviluppatori ad annunciare ufficialmente il loro gioco per PS5, è stato TeamKill Media con Quantum Error. Descritto dagli sviluppatori come un FPS horror cosmico, Quantum Error sembra legittimamente interessante e, con la sua estetica horror fantascientifico, ha il potenziale per essere qualcosa di speciale.In una recente intervista gli sviluppatori hanno parlato delle influenze e di qualche dettaglio in più sul gameplay del gioco. Il titolo sarà, come detto un horror cosmico che "attinge alle idee che Lovecraft e Clark Ashton Smith hanno scritto e raccontando una storia altrettanto agghiacciante. La storia generale non è in bianco e nero. L'attenzione principale sarà sul ruolo di Jacob Thomas nel tipo di situazione che abbiamo creato. Spetterà al giocatore scoprire quanti più o meno dettagli su dove va la narrazione, ma ... Leggi su eurogamer Quantum Error punta a PS5 come piattaforma principale. Gli sviluppatori svelano dettagli sulla longevità

Quantum Error per PS5 userà il feedback aptico del DualSense per 'intensificare' alcuni momenti di gioco

