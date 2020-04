Presentati al GAL “Terre di Pre Gio ” progetti per più di 2 milioni di euro

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Il Gruppo di Azione Locale “Terre di Pre.Gio.” ha chiuso, nella giornata del 16 Aprile, il Bando di finanziamento, riservato ai Comuni, della Misura per gli “Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala”. Tale opportunità ha consentito agli Enti Pubblici di proporredi riqualifica di aree pubbliche, come i giardini, ripristinare e recuperare aree degradate restituendole alla cittadinanza, riconvertire immobili abbandonati verso nuova vita, aumentando i servizi e rafforzando le infrastrutture. Tutti gli interventi proposti sono a favore di forme di turismo sostenibile e legato al territorio ed all’economia locale, tesi alla sua valorizzazione ed al miglioramento dell’ospitalità nelle aree rurali. Gli interventi, inoltre, saranno indirizzati alla ...