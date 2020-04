Muore a soli 34 anni dopo aver perso papà | fratello e sorella

(Di mercoledì 22 aprile 2020) A Natale i medici le avevano dato solo un paio di settimane di vita, ma Suzanne Shipley è riuscita a combattere per quattro mesi, prima di andarsene a 34e papà, se ne è andata anche lei, a34. Ha combattuto fino a l’ultimo con un’insufficienza renale … L'articolo34papà,è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

A Natale i medici le avevano dato solo un paio di settimane di vita, ma Suzanne Shipley è riuscita a combattere per quattro mesi, prima di andarsene a 34 anni. Dopo aver perso sorella, fratello e papà ...«In questa vicenda ci siamo sentiti soli e abbiamo imparato che dobbiamo essere medici di noi stessi ... È il periodo più nero per la Bergamasca: sirene di ambulanze, camion militari che portano via ...