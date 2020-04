Mancano 4mila persone alla conta dei morti nel Regno Unito

Leggi su it.insideover

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Stando ai dati ufficiali pubblicati grazie ai rapporti degli ospedali, il numero delle vittime accertate per il coronavirus nelgiornata di lunedì sarebbero 16’509. Tuttavia, come evidenziato dall’agenzia di stampa Reuters, tale cifra non contempla iavvenuti nelle case di cura private e negli equivalenti delle nostre Rsa sinodata dello scorso 10 aprile, aumentando così il numero didi 3’833 unità. In questo modo, insiemeFrancia, ilsarebbe il quinto Paese a sfondare la soglia delle 20mila vittime accertate a causa delle complicazioni di quello che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito “virus cinese”. I dati tenevano conto soltanto degli ospedali Dopo la rilevazione portataluce dReuters, appare chiaro come il governo britannico abbia sino pochi ...