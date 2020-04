L’ordine dei giornalisti (prima della frase sui meridionali inferiori) dice che Feltri è un seminatore d’odio (Di mercoledì 22 aprile 2020) Secondo il presidente dell’Ordine dei giornalisti, Vittorio Feltri è un seminatore d’odio. Lo aveva scritto già nella giornata di ieri al sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Carlo Verna, napoletano di nascita, aveva spiegato al primo cittadino perché il mondo del giornalismo non può essere identificato con le uscite fuori dal coro dell’editorialista del quotidiano Libero, prima ancora della sua frase – che ha fatto il giro del web – sui meridionali che sarebbero inferiori rispetto ai cittadini del nord Italia. LEGGI ANCHE > Per Feltri, il coronavirus in Lombardia eccita gli animi dei meridionali che in molti casi “sono inferiori” Vittorio Feltri e le parole dell’ordine dei giornalisti nella lettera a De Magistris Dopo una lunga citazione di Così parlò Bellavista, del compianto Luciano De ... Leggi su giornalettismo Bologna - l’Ordine dei medici ricorda l’epidemiologo Andrea Farioli morto a 38 anni per un malore – VIDEO

E’ scontro tra l’Ordine dei Medici e l’Asl di Avellino : “Vogliono tapparci la bocca”

Bologna - l’Ordine dei medici ricorda l’epidemiologo Andrea Farioli morto a 38 anni per un malore – VIDEO (Di mercoledì 22 aprile 2020) Secondo il presidente dell’Ordine dei, Vittorioè un seminatore d’odio. Lo aveva scritto già nella giornata di ieri al sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Carlo Verna, napoletano di nascita, aveva spiegato al primo cittadino perché il mondo del giornalismo non può essere identificato con le uscite fuori dal coro dell’editorialista del quotidiano Libero,ancorasua– che ha fatto il giro del web – suiche sarebberorispetto ai cittadini del nord Italia. LEGGI ANCHE > Per, il coronavirus in Lombardia eccita gli animi deiche in molti casi “sono” Vittorioe le parole dell’ordine deinella lettera a De Magistris Dopo una lunga citazione di Così parlò Bellavista, del compianto Luciano De ...

TNannicini : L’UE???? vuole essere solo un mercato unico o una comunità di destino? Le scelte dei prossimi mesi ci daranno rispost… - FerzanOzpetek : Bologna, morto per malore epidemiologo di 38 anni. L'Ordine dei medici: 'Studiava il covid, negli u… - Palazzo_Chigi : In corso a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei Ministri. Qui l'ordine del giorno: - seanpaul035 : RT @CineFacts_: 83 anni oggi per #JackNicholson, e penso che nessuno si offenderà se lo definisco uno dei più Grandi Attori di Sempre ? ...… - MaxFacciamorete : RT @CineFacts_: 83 anni oggi per #JackNicholson, e penso che nessuno si offenderà se lo definisco uno dei più Grandi Attori di Sempre ? ...… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ordine dei Coronavirus, il rebus mascherine: «Ne servono un miliardo al mese» Corriere della Sera