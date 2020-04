L' immunità di gregge è un mito che sa di eugenetica

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Se si rinunciasse a tutte le restrizioni nel perseguire un’; di, esponendo cio; una popolazione al virus allo scopo di costruire un’; naturale, ci si potrebbero aspettare epidemie cicliche di Covid-19 anche di altri ceppi, forza lavoro fortemente ridotta per malattia e ancora morti. Lo indica una revisione di dati di riviste mediche internazionali e di ricerche universitarie, da quando la malattia; stata individuata a Wuhan in Cina nel dicembre 2019. Responsabile del progetto Raina MacIntyre, a capo del Programma di ricerca sulla biosicurezza dell’Università del New South Wales. “L’; di- scrive -; un. Ha una connotazione di”.“Si avrebbe un forte aumento dei contagi con poco vantaggio a cui seguirebbe la necessità di più lockdown, ...