Lamorgese | Valutiamo se regolarizzare chi lavora in nero

(Di mercoledì 22 aprile 2020) "Con i ministri dell'Agricoltura e del Lavoro stiamo valutando le posizioni di chiin, italiani o stranieri. Questione che nasce dall'esigenza di trovare una soluzione specifica ai problemi che stanno emergendo dai settori dell'agricoltura e della pesca per sopperire alle carenze deitori in quegli ambiti senza pregiudicare la produzione nazionale". Lo ha affermato il ministro dell'Interno, Luciana, rispondendo in question time al Senato. "E' una problematica - ha ricordato il ministro - che viene sollevata da piu settori interessati, che ripercorre analoghe soluzioni adottate negli anni passati e che puo' rappresentare anche un elemento di maggiore garanzia per la sicurezza pubblica".