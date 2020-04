La saga di Hunger Games avrà un prequel e il protagonista sarà Coriolanus Snow (Di mercoledì 22 aprile 2020) La casa di produzione cinematografica Lionsgate ha annunciato che la trilogia di Hunger Games avrà un prequel. Dopo voci più volte smentite sull'argomento arriva la conferma anche da parte dell'autrice del libro da cui sarà tratto il film, ovvero Suzanne Collins. La storia raccontata avrà come protagonista un giovane e affascinante Coriolanus Snow, prima ancora di diventare il temibile Presidente di Panem. Leggi su fanpage Hunger Games : prossimamente su Mediaset tutti i film della saga?

Mediaset a tutta saga : in arrivo anche Hunger Games

Animali Fantastici 2 e la saga di Hunger Games : in arrivo su Mediaset (Di mercoledì 22 aprile 2020) La casa di produzione cinematografica Lionsgate ha annunciato che la trilogia diavrà un. Dopo voci più volte smentite sull'argomento arriva la conferma anche da parte dell'autrice del libro da cui sarà tratto il film, ovvero Suzanne Collins. La storia raccontata avrà comeun giovane e affascinante, prima ancora di diventare il temibile Presidente di Panem.

QuiMediaset_it : +++ Attenzione! Attenzione! Mediaset sta lavorando per provare a esaudire alcuni dei vostri desideri. A breve, acqu… - _xsmiling : RT @winteriscomving: Bella raga prossimamente trasmetteranno tutta la saga di Hunger Games su Italia 1 PIERSILVIO YOU’RE DOING SO WELL - LYSelf_twt : PROSSIMAMENTE LA SAGA DI HUNGER GAMES SU ITALIA 1. AH FINALMENTE VI SIETE RICORDATI ANCHE DI NOI POVERI CRISTI SOT… - MlCETTO : bene la mediaset trasmette pure la saga di hunger games quando finiscono quella di twilight voglio dire : grazie co… - winteriscomving : Bella raga prossimamente trasmetteranno tutta la saga di Hunger Games su Italia 1 PIERSILVIO YOU’RE DOING SO WELL -