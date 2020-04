Grey’s Anatomy, Sandra Oh torna a parlare di Cristina Yang: “Non so se…” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Cristina Yang tornerà in Grey’s Anatomy? Sandra Oh: “Non so se smetteranno mai di chiederlo” Uno degli abbandoni più dolorosi e significativi che ha colpito il cast di Grey’s Anatomy è senza dubbio quello che ha coinvolto il personaggio di Cristina Yang. Nel finale della decima stagione, la migliore amica di Meredith Grey ha infatti deciso di accettare il ruolo di primario di cardiochirurgia e di trasferirsi stabilmente in Svizzera. Nonostante siano trascorsi ben sei anni da quel momento, i telespettatori del Medical Drama non hanno mai smesso di sperare nel ritorno della cinica e talentuosa dottoressa. Benché l’epilogo della storyline di Cristina Yang sia stato uno dei più felici e commoventi, il vuoto lasciato dall’interprete continua a non essere colmato da nessuna new entry. Una sensazione confermata dalla stessa ... Leggi su lanostratv Grey’s Anatomy - l’autrice risponde alle lamentele sul destino di Alex Karev : ‘Vi sareste lamentati in qualsiasi caso’

