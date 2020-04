Grey’s Anatomy, Ellen Pompeo su Patrick Dempsey: “Non ci sentiamo, ma…” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Ellen Pompeo su Patrick Dempsey: “Non provo alcun sentimento negativo” È stato Patrick Dempsey l’assoluto protagonista dell’ultima puntata di Vite da Copertina. Il programma condotto da Giovanni Ciacci ed Elenoire Casalegno ha infatti dedicato uno speciale all’amatissimo attore statunitense. Dagli esordi fino al raggiungimento del grande successo, la vita professionale e privata dell’ex interprete di Derek Shepherd è stata raccontata con la solita ironia che contraddistingue i due conduttori. Tra i tanti argomenti affrontati, quello che ha maggiormente attirato l’attenzione dei telespettatori riguarda il presunto litigio che avrebbe coinvolto l’attore e la sua ex co-star. A fugare definitivamente i dubbi sul rapporto che lega i due interpreti, sono state le parole di Ellen Pompeo. Vite da Copertina ha infatti mandato in onda ... Leggi su lanostratv Grey’s Anatomy - Sandra Oh torna a parlare di Cristina Yang : “Non so se…”

Quello che veramente importa trama e trailer del film spagnolo con Jo di Grey's Anatomy mercoledì 22 aprile su Rai 2

