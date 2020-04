Gran Bretagna | prezzi produzione meglio di attese

(Di mercoledì 22 aprile 2020) (Teleborsa) – Rallentano iallanel mese di marzo. Secondo l’Ufficio Nazionale di Statistica (ONS), l’indice deialla(output) è salito dello 0,3% su base annua dopo il +0,5% di febbraio ed il -0,1% indicato dagli analisti. A livello mensile, si è registrato una flessione dello 0,2% come il mese precedente madel consensus (-0,4%). (Foto: © Chris Dorney / 123RF)

(Teleborsa) - In frenata l'inflazione nel Regno Unito. Lo rileva l'Office for National Statistics (ONS), spiegando che su base annua i prezzi al consumo segnano un aumento dell'1,5% in decelerazione ...