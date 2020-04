‘Gf 15’, Aida Nizar finisce in manette: ecco cos’è successo! (Di mercoledì 22 aprile 2020) Si scrive Aida Nizar si legge guai! L’esuberante ex concorrente del Grande Fratello 15 non smentisce mai, e anche questa volta dalla Spagna arrivano notizie turbolente su di lei: la donna sarebbe stata infatti arrestata in seguito ad una lite furibonda con il compagno. La notizia arriva direttamente dal quotidiano iberico La Vanguardia, il quale ha reso noto che un duro scontro avvenuto tra l’ex gieffina e il fidanzato Fernando sarebbe sfociato in qualcosa di così pericoloso che l’uomo ha chiesto alle forze dell’ordine di intervenire: “Una discussione con il suo ragazzo, Fernando, sarebbe stata la causa dell’arresto. Aida lo avrebbe affrontato con un coltello, minacciandolo seriamente e buttandolo fuori di casa senza dargli il tempo di raccogliere le sue cose. Quando le autorità si sono recate a casa della Nizar, lei si è ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 22 aprile 2020) Si scrivesi legge guai! L’esuberante ex concorrente del Grande Fratello 15 non smentisce mai, e anche questa volta dalla Spagna arrivano notizie turbolente su di lei: la donna sarebbe stata infatti arrestata in seguito ad una lite furibonda con il compagno. La notizia arriva direttamente dal quotidiano iberico La Vanguardia, il quale ha reso noto che un duro scontro avvenuto tra l’ex gieffina e il fidanzato Fernando sarebbe sfociato in qualcosa di così pericoloso che l’uomo ha chiesto alle forze dell’ordine di intervenire: “Una discussione con il suo ragazzo, Fernando, sarebbe stata la causa dell’arresto.lo avrebbe affrontato con un coltello, minacciandolo seriamente e buttandolo fuori di casa senza dargli il tempo di raccogliere le sue cose. Quando le autorità si sono recate a casa della, lei si è ...

IsaeChia : ‘#Gf15’, #AidaNizar finisce in manette: ecco cos’è successo! #Gf - FredMosby_ : RT @severusmagiustu: Ma la casa è arredata meglio delle ultime 15 edizioni del GF. #Uominiedonne - severusmagiustu : Ma la casa è arredata meglio delle ultime 15 edizioni del GF. #Uominiedonne - namjoinit : 14- francesca 15- my gf, i miei amici, bangtan 16- bang chan 17- non lo so 18- francesca 19- keonhee 20- i… - gayburg : Alberto Mezzetti del GF 15 si spoglia su Intsgram -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gf 15’