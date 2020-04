Da lunedì via libera al delivery del cibo in Campania (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha pubblicato un messaggio sul suo account Facebook in merito alla riapertura di di esercizi di ristorazione, cartolerie, librerie: “Ho appena firmato l’Ordinanza n.37 del 22 aprile 2020 che contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e disciplina le aperture dal 27 aprile prossimo di esercizi di ristorazione, cartolerie, librerie. Si tratta di un primo passo e di un primo segno di rilancio delle attività economiche secondo una linea di responsabilità e di prudenza, che richiede da parte di tutti il rispetto rigoroso delle regole di tutela della propria e dell’altrui incolumità. Il provvedimento è articolato in maniera da diluire la mobilità nel corso della giornata ed evitare assembramenti. Sarà ... Leggi su ilnapolista Coronavirus - Campania : via libera al cibo da asporto. Da lunedì 27 riaprono anche librerie e cartolerie

