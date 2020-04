Corsport: Gattuso ha chiesto a De Laurentiis di prolungare il contratto di Zielinski (Di mercoledì 22 aprile 2020) Zielinski è diventato una delle pedine fondamentali del gioco di Gattuso, proprio per questo, secondo quanto riporta oggi il Corriere dello Sport, il tecnico avrebbe chiesto alla società di blindare il polacco con il rinnovo immediato del contratto per evitare che il prossimo mercato possa giocargli brutti scherzi “Gattuso a De Laurentiis ha chiesto di accelerare il rinnovo. Ha un contratto in scadenza nel 2021 ma non ci sono timori sulla sua permanenza: restano da definire i cosiddetti dettagli, all’interno di una operazione ampia, da circa tre milioni netti a stagione. La sua volontà è chiara: restare nel Napoli. E anche quella del Napoli: tenerselo tutto e solo per sé” L'articolo Corsport: Gattuso ha chiesto a De Laurentiis di prolungare il contratto di Zielinski ilNapolista. Leggi su ilnapolista Corsport : Zielinski e Fabian Ruiz intoccabili per Gattuso

Corsport : Gattuso non sfrutterà la clausola per liberarsi dal Napoli

Corsport : le certezze del Napoli di Gattuso (Di mercoledì 22 aprile 2020)è diventato una delle pedine fondamentali del gioco di, proprio per questo, secondo quanto riporta oggi il Corriere dello Sport, il tecnico avrebbealla società di blindare il polacco con il rinnovo immediato delper evitare che il prossimo mercato possa giocargli brutti scherzi “a Dehadi accelerare il rinnovo. Ha unin scadenza nel 2021 ma non ci sono timori sulla sua permanenza: restano da definire i cosiddetti dettagli, all’interno di una operazione ampia, da circa tre milioni netti a stagione. La sua volontà è chiara: restare nel Napoli. E anche quella del Napoli: tenerselo tutto e solo per sé” L'articolohaa DediildiilNapolista.

napolista : Corsport: Gattuso ha chiesto a De Laurentiis di prolungare il contratto di Zielinski Il tecnico non vuole rischiare… - SiamoPartenopei : Zielinski-Napoli, Gattuso ha chiesto a De Laurentiis di accelerare il rinnovo! CorSport: non ci sono timori sulla s… - sscalcionapoli1 : CorSport – Cinque cambi in Serie A? Gattuso potrebbe cambiare centrocampo e più di mezzo attacco… - CorSport : #Napoli, senti #Lippi: 'Con #Gattuso panchina in buone mani' ?? - sscalcionapoli1 : CorSport – Il Napoli pensa al futuro: Gattuso faccia a faccia con De Laurentiis ha chiesto di blindare due calciato… -

Ultime Notizie dalla rete : Corsport Gattuso Corsport: Gattuso ha chiesto a De Laurentiis di prolungare il contratto di Zielinski ilnapolista CDS - Gattuso chiede di accelerare per il rinnovo di Zielinski, trattativa ai dettagli

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'allenatore del Napoli Rino Gattuso ha chiesto alla società di accelerare sul rinnovo del contratto del centrocampista Piotr Zielinski. La ...

Il rinato Zielinski pupillo di Gattuso

22/04/2020 - Gattuso si gode Piotr Zielinski, uno dei talenti del centrocampo. Per questo ha chiesto alla società di accelerare col suo rinnovo di contratto. L'edizione odierna del Corriere dello ...

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'allenatore del Napoli Rino Gattuso ha chiesto alla società di accelerare sul rinnovo del contratto del centrocampista Piotr Zielinski. La ...22/04/2020 - Gattuso si gode Piotr Zielinski, uno dei talenti del centrocampo. Per questo ha chiesto alla società di accelerare col suo rinnovo di contratto. L'edizione odierna del Corriere dello ...