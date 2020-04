Coronavirus | i dati del 22 aprile | record di guariti 2 943 | rallentano i morti 437

redazioneiene : “Tutto il mondo si è basato sulle informazioni che venivano dalla Cina, ma la Cina non comunicava i dati reali”. Qu… - DPCgov : #Coronavirus: mai così alto l'aumento di dimessi e guariti, calo dei ricoveri ??Totale positivi: 107.709 ??Dimess… - you_trend : ?? #Coronavirus: la #ProtezioneCivile ha reso pubblici i dati sulle persone sottoposte a tampone ?? Il 32,5% dei tam… - LicinioMacro : 'C'È UNA MANIPOLAZIONE DEI DATI SUI DECESSI DA CORONAVIRUS. RIDICOLO!' ?... LA DENUNCIA DEL DR. JENSEN… - peppecaridi : #Coronavirus, i dati di oggi in Italia: altri 3.370 nuovi casi positivi, bilancio supera 25 mila morti e 187 mila c… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dati

la Repubblica

Sono i dati emergono dal bollettino diffuso dalla Protezione civile che attesta la discesa di 10 pazienti nel totale degli attualmente contagiati aggiornando lo stock a 107.699 unita'. Tornano a ...Mai così tanti i tamponi effettuati in una sola giornata, ma i positivi restano in calo, confermando i dati degli ultimi giorni. I campioni positivi in tutto dall'inizio dell'emergenza sono 5924. Dei ...