Clio Zammatteo pronta al parto | sui social cronaca minuto per minuto in diretta

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 22 aprile 2020) E’ arrivato il grande giorno,conosciuta da tutti comeMakeup, èper dare alla luce il suo secondo figlio. Dopo giorno di ansia e di attesa, è arrivato per lei il momento di conoscere la piccola creatura che per nove mesi ha portato in grembo. A comunicare la partenza per l’ospedale è stata la stessasempre via; poi anche suo marito successivamente ha postato delle immagini che mostravanoin ospedale. In questi ultimi giorni l’influencer aveva raccontato suitutte le sue preoccupazioni. Aveva infatti dovuto lasciare New York a causa del coronavirus. Spaventata da quello che poteva succedere in città,e la sua famiglia, avevano deciso di lasciare NY alla volta della Florida. Aveva inoltre raccontato ai suoi fans di non sapere come gestire il, visto che non aveva progettato di ...