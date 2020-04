Calcio, Marco Sportiello ancora positivo, resta in quarantena (Di mercoledì 22 aprile 2020) Marco Sportiello resta in quarantena. Il portiere dell’Atalanta, tra i primi calciatori ad aver contratto il Coronavirus, è risultato ancora una volta positivo al terzo tampone effettuato, dopo che il secondo aveva dato esito negativo. Giova ricordare che l’estremo difensore della Dea si era sottoposto al primo controllo il 24 marzo, dovendo fare i conti con un riscontro poco gradito. Per questo motivo il giocatore del club bergamasco resterà in isolamento nella sua casa di Urgnano, ma fortunatamente le sue condizioni sono buone. Una notizia che indubbiamente alimenta il fronte del “No” per la ripresa del campionato di Calcio, specie da parte dell’opinione pubblica, visto che i club, dopo alcune perplessità iniziali, hanno dato il loro assenso alla ripresa. Si attendono a questo punto le decisioni da parte del Governo. CLICCA ... Leggi su oasport Calcio - Marco Sportiello positivo al coronavirus. Il portiere dell’Atalanta è asintomatico

BERGAMO - Marco Sportiello è ancora positivo al Coronavirus dopo un mese. Lo conferma il terzo tampone effettuato dal portiere dell'Atalanta, come apprende l'Ansa da fonti del club nerazzurro. Il ...

Marco all'epoca era un 26enne difensore biancorosso e ricorda così quella giornata: "Di quella partita ricordo il gran freddo, la pioggia e il fatto che la Juve nel primo tempo potesse farci quattro ...

