Calcio | la ripresa del campionato | una partita tra salute ed economia in un contesto

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Sono giorni complicati o, per meglio dire, sono settimane complicate. Chiusi entro le mura domestiche si cerca in ogni modo di occupare il tempo e chi ha un proprio lavoro sfrutta la soluzione “smart working”. Un’opzione che però non vale per tutti e nel mondo dello sport le ricadute economiche della pandemia tristemente nota sono pesanti. Nella giornata di ieri undici Federazioni Sportive Italiane hanno scritto un comunicato stampa congiunto indirizzato al Governo, chiedendo di intervenire in maniera tempestiva e strutturale per sostenere le società sportive che rischiano di sparire a causa della crisi economica scaturita dall’emergenza sanitaria. Tra le Federazioni firmatarie spiccano quelle di Ginnastica, Sport Invernali, Scherma, Canottaggio. Come si legge nella nota, per un movimento che influisce (considerandone anche l’indotto) per il ...