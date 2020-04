Ballando con le stelle 2020, Carolyn Smith confessa: “È stato un incubo” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Carolyn Smith prima di Ballando con le stelle 2020 confessa: “La prima settimana di quarantena è stato un incubo” Carolyn Smith è la storica Presidentessa della giuria del programma di Milly Carlucci Ballando con le stelle, ed oggi ha concesso una lunga chiacchierata in diretta con Vanity Fair dove ha raccontato come sta vivendo questa quarantena svelando che le prime settimane ha vissuto un vero e proprio incubo, infatti a causa della chiusura di alcune zone del Nord Italia sono stati rinviati alcuni suoi esami medici e soprattutto avrebbe dovuto fare la chemioterapia a Roma: “Sono andata in albergo ma la stanza era piccola e non avevo neanche una terrazza, poi ho avuto una stanza più grande con terrazza ma l’albergo mi ha comunicato che Bar e Ristoranti erano chiusi per via del virus, è stato un incubo. Un mio allievo mi portava ... Leggi su lanostratv Pechino Express - Costantino della Gherardesca preoccupato per l'avventura a Ballando con le Stelle

Milly Carlucci - confessione prima di Ballando : “Mi ha destabilizzato”

Ballando con le stelle 2020 - Carolyn Smith : “Piango ogni giorno” (Di mercoledì 22 aprile 2020)prima dicon le: “La prima settimana di quarantena èun incubo”è la storica Presidentessa della giuria del programma di Milly Carluccicon le, ed oggi ha concesso una lunga chiacchierata in diretta con Vanity Fair dove ha raccontato come sta vivendo questa quarantena svelando che le prime settimane ha vissuto un vero e proprio incubo, infatti a causa della chiusura di alcune zone del Nord Italia sono stati rinviati alcuni suoi esami medici e soprattutto avrebbe dovuto fare la chemioterapia a Roma: “Sono andata in albergo ma la stanza era piccola e non avevo neanche una terrazza, poi ho avuto una stanza più grande con terrazza ma l’albergo mi ha comunicato che Bar e Ristoranti erano chiusi per via del virus, èun incubo. Un mio allievo mi portava ...

GaiaHazza : @filledesfleurss Ballando con le stelle edizione français Ci fermano le guardie, madame, monsieur Mi lego in una ve… - ILSAGGIO15 : @marikafruscio10 Anche io avrei un modo per sfogarmi,ballando con te?? - Sombrerosss : Il conto alla rovescia a casa, ballando con il mio gatto su una canzone di gigi d'alessio nel mentre che stavo in v… - zazoomnews : Pechino Express Costantino della Gherardesca preoccupato per lavventura a Ballando con le Stelle - #Pechino… - macri54 : @giobonduelle @matteosalvinimi @AlbertoBagnai Sai perche non gli frega come dici tu? Perche' a nostre spese se la s… -