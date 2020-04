Visite ai parenti | spostamenti e tempo libero | cosa potremo fare dal 4 maggio

Leggi su tpi

(Di martedì 21 aprile 2020) Questa mattina il premier Giuseppe Conte sul suo profilo Facebook ha annunciato l’intenzione di comunicare un piano nazionale differenziato per Regioni entro la fine di questa settimana. “Prima della fine di questa settimana confido di comunicarvi questo piano e di illustrarvi i dettagli di questo articolato programma. Una previsione ragionevole è che lo applicheremo a partire dal prossimo 4”, ha scritto il primo ministro sul social. Dunque, mancano poche settimane all’inizio della “fase 2”: la previsione è un allentamento dei divieti di spostamento per i cittadini, ma regole severe per le aziende in modo da evitare la nascita di nuovi focolai di Coronavirus. A supporto del premier Giuseppe Conte nella stesura del piano nazionale c’è il rapporto dell’Inail che indica il percorso per “la rimodulazione delle ...