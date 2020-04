"Recito in una fiction con mia figlia. E ho accettato anche scene audaci" - (Di martedì 21 aprile 2020) Paolo Scotti L'attrice da giovedì su Rai1 con le sei puntate di "Vivi e lascia vivere" Caduta e risalita. Fine imprevista e nuovo inizio. Ancora una fortunata coincidenza, quella che porta sugli schermi di Raiuno (dal 23 per sei giovedì) un'altra storia di ripartenza; e proprio nei giorni in cui la speranza generale è quella di ripartire davvero. Vivi e lascia vivere, prodotto da BiBi Film per Raifiction e con la regia di Pappi Corsicato, è infatti la storia di Laura (il suo volto è quello di Elena Sofia Ricci) che un giorno annuncia ai tre figli l'improvvisa morte del padre, avvenuta in un paese lontano. Travolta dalla crisi, ma trainata dall'energica donna che, perso anche il lavoro, s'inventa dal nulla una piccola impresa di street food, coinvolgendovi altre donne sole - l'intera famiglia troverà così un'insperata occasione ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 21 aprile 2020) Paolo Scotti L'attrice da giovedì su Rai1 con le sei puntate di "Vivi e lascia vivere" Caduta e risalita. Fine imprevista e nuovo inizio. Ancora una fortunata coincidenza, quella che porta sugli schermi di Raiuno (dal 23 per sei giovedì) un'altra storia di ripartenza; e proprio nei giorni in cui la speranza generale è quella di ripartire davvero. Vivi e lascia vivere, prodotto da BiBi Film per Raie con la regia di Pappi Corsicato, è infatti la storia di Laura (il suo volto è quello di Elena Sofia Ricci) che un giorno annuncia ai tre figli l'improvvisa morte del padre, avvenuta in un paese lontano. Travolta dalla crisi, ma trainata dall'energica donna che, persoil lavoro, s'inventa dal nulla una piccola impresa di street food, coinvolgendovi altre donne sole - l'intera famiglia troverà così un'insperata occasione ...

Enzo_DArco : 'Se sono poeta o attore non lo sono per scrivere o declamare poesie, ma per viverle. Quando recito una poesia non è… - Paolo33622747 : @RadioSavana @fuoridallaue Oh Gesù d'amore acceso... Io sono sfigato, perché a me non capita mai che un africano c… - robydigi : @amArizona13 Embeh? La Tamaro giocava a flipper in un film di Samperi, Calenda recitó nel Cuore diretto dal nonno,… - lucabattanta : RT @blek57: @gladiatoremassi Anche a nome mio, che tutte le sere prima di dormire recito due Ave Maria e tre Pater Noster per ringraziare i… - sorrisobot : RT @blek57: @gladiatoremassi Anche a nome mio, che tutte le sere prima di dormire recito due Ave Maria e tre Pater Noster per ringraziare i… -

Ultime Notizie dalla rete : Recito una "Recito in una fiction con mia figlia. E ho accettato anche scene audaci" ilGiornale.it Gaspare: «Noi commedianti senza lavoro e a noi non pensa nessuno»

Dicono tutti belle parole e basta. Per registrare una commedia, come facevano una volta, ci vuole un sacco di tempo. Adesso poi non puoi neppure registrare, supponiamo a teatro vuoto, perchè tra ...

I 100 anni di Gianrico Tedeschi, che disse no a Salò e sopravvisse al lager per una vita in scena

L’importante - ha detto - è non perdere mai la misura, sapere che ?il teatro è un grande gioco, magari tragico?? e conservare quel recitare ??semplice, buttato via, moderno?? che dà il sottotitolo al ...

Dicono tutti belle parole e basta. Per registrare una commedia, come facevano una volta, ci vuole un sacco di tempo. Adesso poi non puoi neppure registrare, supponiamo a teatro vuoto, perchè tra ...L’importante - ha detto - è non perdere mai la misura, sapere che ?il teatro è un grande gioco, magari tragico?? e conservare quel recitare ??semplice, buttato via, moderno?? che dà il sottotitolo al ...