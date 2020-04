Meloni a Conte | «A forza di parlare con Xi Jinping crede di avere gli stessi poteri del

(Di martedì 21 aprile 2020) Dopo l’informativa di Giuseppealla Camera, ha preso la parola Giorgiache ha attaccato il Presidente del Consiglio e il governo. La leader di Fratelli d’Italia ha fatto riferimento al regime cinese parlando della gestione dell’emergenza da parte di Palazzo Chigi, sottolineando la mancanza di un mandato parlamentare per andare a trattare nel Consiglio Europeo di giovedì. Poi l’attenzione si è spostata sul Partito Democratico e sul Movimento 5 Stelle. LEGGI ANCHE > Mariastella Gelmini a: «Italia dice sì al Mes, se sarà senza condizioni» «Adicon Xidiglidel regime cinese?», ha attaccato Giorgia. Il tema del dibattito è quello del Consiglio Europeo in programma giovedì, dove il presidente del Consiglio ...

Mov5Stelle : Meloni, Berlusconi e Salvini divisi su tutto, anche sugli eurobond! Una propaganda becera con l'unico risultato di… - Agenzia_Ansa : Mes e Rai, nuovo affondo di Conte su Salvini-Meloni #ANSA - LegaSalvini : ?? FERMI TUTTI! DOPO LA PATRIMONIALE, DELRIO HA UN ALTRO COLPO DI GENIO: 'D'ACCORDO CON PRODI, L'ITALIA DEVE USARE I… - Alvara67931120 : RT @MariaRo51490621: Presidente Conte, lei a furia di frequentare i cinesi si è convinto di avere gli stessi poteri di Xi Jinping. ?????? #Me… - sghi29 : RT @mrctrdsh: Meloni è brava ma il 'Recovery Found' non esiste. Poi chiede l'emissione di Bot Patriottici a lunghissimo termine che la BCE… -

Per approfondire leggi anche: Furia Meloni su Conte «Il consiglio europeo è un momento di portata storica, lei si accinge a fare una trattativa che può cambiare il destino dell’Europa e noi non ...(askanews) - "Quando la sento dire che lei è consapevole della necessità di coinvolgerci e che è aperto al dialogo con le opposizioni, le dico che queste cose lo può raccontare a quelli che stanno a c ...